Сборная Уэльса вырвала победу у Белоруссии

Сборная Белоруссии проиграла с Уэльсу в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

Встреча закончилась со счетом 2:3.

У белорусской команды отличились нападающий Виталий Лисакович с пенальти (29-я минута) и полузащитник Павел Седько (31). У валийцев хет-трик оформил Гарет Бэйл, первые два гола были забиты с пенальти (6-я и 68-я минуты), а решающий - в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, сборная Уэльса с шестью очками закрепилась на третьем месте в отборочной группе Е, а Белоруссия осталась на четвертой строчке с тремя очкми.

В следующем туре, который пройдет 8 сентября обе команды сыграют номинально домашние матчи. Белоруссия примет в Казане Бельгию, а Уэльс в Кардифее - Эстонию.