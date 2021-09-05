Игрок молодежного состава «Ювентуса» умер от рака

Начинающий футболист «Ювентуса» Брайан Жаклен Додьен умер от рака.

Смертельное заболевание было выявлено у мальчика в возрасте 12 лет, через четыре года он казалось бы пережил болезнь и вернулся в спорт, но в итоге юноша успел дожить до 17 лет.

Додьена часто поддерживал бывший хавбек туринской команды Поль Погба. На сообщение о смерти мальчика он написал: «Самая грустная новость. Мои мысли и молитвы с тобой и твоими близкими. Ты много боролся, ты был сильным, ты – пример для всех», сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Corriere di Torino.