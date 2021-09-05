«Ротор» разгромил в гостях «Оренбург»

«Ротор» в гостевом матче девятого тура футбольной национальной лиги (ФНЛ) победил «Оренбург» со счетом 3:0.

За волгоградскую команду пенальти реализовал Андрей Чуканов (26-я минута игры), а остальные два мяча на свой счет записал Камиль Муллин.

Таким образом «Ротор» набрал 12 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на второй строчке.

В следующем туре, который состоится 11 сентября «Ротор» примет «Акрон», а «Оренбург» проведет выездной матч против «КАМАЗа».

Добавим, что еще один лидер Лиги «Алания» в гостях не смог не переиграть «Олимп-Долгопрудный» (1:1)