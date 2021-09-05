Футболист, у которого остановилось сердце в матче молодежного Кубка Англии, умер в больнице

Футболист «Вест Бриджфорд Колтс» Дилан Рич, из-за остановки сердца которого, 2 сентября не был доигран матч молодежного Кубка Англии умер в больнице.

«С большой грустью после событий вечера четверга мы вынуждены объявить о трагической кончине Дилана Рича. Клуб окажет всю возможную поддержку игрокам и официальным лицам клуба, пострадавшим в результате этого трагического события. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это невероятно трудное время», - приводит сообщение пресс-службы клуба «МК-Спорт».

Напомним, игрок упал без сознания во встрече против «Бостон Юнайтед», спортсмен не отреагировал на дефибриллятор и был доставлен в медицинский центр в Ноттингеме.