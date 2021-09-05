Малком и Клаудиньо вернулись в «Зенита» из расположения сборной Бразилии

Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо вернулись в расположение клуба.

«Малком и Клаудиньо прилетели в Россию и уже тренируются с командой», — приводит Sport24 слова агента игроков Луиса Фернандо Гарсии.

Напомним, ранее »Зенит» отозвал игроком из национальной команды Бразилии. Петербургский клуб принял такое решение для того, чтобы игроки приняли участие в гостевом матче Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Добавим, что британское правительство ввело светофорную систему, согласно которой при въезде в страну из 60 стран, необходимо десять дней провести в изоляции. В этот список входят государства Южной Америки.

Ранее Бразильская федерация футбола выразила несогласие с действиями «Зенита». Организация направила жалобу в ФИФА.