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05 сентября 20:41
автор: Александр Поволоцкий

Малком и Клаудиньо вернулись в «Зенита» из расположения сборной Бразилии

Игроки не смогли принять участие в матчах отбора ЧМ-2022.

Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо вернулись в расположение клуба.

«Малком и Клаудиньо прилетели в Россию и уже тренируются с командой», — приводит Sport24 слова агента игроков Луиса Фернандо Гарсии.

Напомним, ранее »Зенит» отозвал игроком из национальной команды Бразилии. Петербургский клуб принял такое решение для того, чтобы игроки приняли участие в гостевом матче Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Добавим, что британское правительство ввело светофорную систему, согласно которой при въезде в страну из 60 стран, необходимо десять дней провести в изоляции. В этот список входят государства Южной Америки.

Ранее Бразильская федерация футбола выразила несогласие с действиями «Зенита». Организация направила жалобу в ФИФА.

источник: Sport24.ru
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