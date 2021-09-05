Англия разгромила дома Андорру в матче отбора ЧМ-2022

В матче пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Англии победила дома команду Андорры со счетом 4:0.

На 18-й минуте счет открыл полузащитник Джесси Лингард. После перерыва Гарри Кейн (72-я) реализовал пенальти, а Лингард (78-я) оформил дубль. Еще один мяч в активе Букайо Саки (85-я).

Таким образом, сборная Англии набрала 15 очков и продолжает лидировать в группе I. Андорра занимает пятое место в таблице, имея в активе три очка.

8 сентябре англичане сыграют в гостях с Польшей. Сборная Андорры в этот же день на выезде сразится с командой Венгрии.

ЧМ-2022