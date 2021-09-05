Сборная Албании победила дома команду Венгрии и поднялась на второе место в группе отбора ЧМ-2022

Сборная Албании нанесла поражение команде Венгрии в домашнем матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.

Победу хозяевам поля принес точный удар Армандо Брои. Форвард отличился на 87-й минуте.

После этой победы Албания набрала девять очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы I. Венгрия с семью очками располагается на четвертой позиции.

В следующем матче отборочного этапа албанцы 8 сентября дома встретятся с Сан-Марино. Венгрич на своем поле сыграет против Андорры.

ЧМ-2022

Квалификационный раунд

5-й тур