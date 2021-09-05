Сборная Северной Македонии упустила победу над Исландией

Сборная Северной Македонии в гостевом матче сыграла вничью с командой Исландии.

Встреча проходила в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре и закончилась со счетом 2:2.

На голы македонских защитников Дарко Велковски (12-я минута матча) и Эзджяна Алиоски (64) исландцы ответили точными ударами своего игрока обороны Бриньяра Бьярнасона (78) и нападающего Андри Гудьонсена (84).

Таким образом, сборная Северной Македонии с восемью очками осталось на третьем месте в турнирной таблице, а команда Исландии с четырьмя очками занимает пятую строчку отборочной группы J.

В следующем туре 8 сентября сборная Исландии примет у себя на поле Германию, а команда Северной Македонии - Румынию.