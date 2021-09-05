Гол Чочева принес сборной Болгарии победу над Литвой

Сборная Болгарии в домашнем матче отбора на чемпионат мира в Катаре победила команду Литвы со счетом 1:0.

Единственный гол в данном матче на 82-й минуте забил полузащитник Ивайло Чочев.

Таким образом, сборная Болгарии набрала пять очков и поднялась на третье место в отборочной группе С, а команда Литвы по-прежнему не имеет набранных очков в квалификации на чемпионат мира.

В шестом туре сборная Литвы 8 сентября сыграет в гостях против Италии. Болгары же следующий свой матч проведут 9 октября, сыграв снова с Литвой на этот раз на выезде.

Чемпионат мира-2022