«Торпедо» упустило победу над «Балтикой», «КАМАЗ» обыграл «Томь»

Московское «Торпедо» в гостевом матче девятого тура футбольной национальной лиги сыграло вничью с калининградской «Балтикой» - 1:1.
На гол защитника столичной команды Андрея Евдокимова на 32-й минуте игры хозяева поля ответили точным ударом Владислава Лазарева в компенсированное время второго тайма.
Таким образом, лидер ФНЛ «Торпедо» набрало 23 очка, а «Балтика» с 12 очками занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице.
В следующем туре, который пройдет 11 сентября «Балтика» проведет выездной матч с «Енисеем», а «Торпедо» примет «Факел».
Добавим, что в рамках шестого тура ФНЛ «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром-2» (0:0), а «КАМАЗ» обыграл «Томь» (2:1)