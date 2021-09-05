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05 сентября 21:35
автор: Максим Скороходов

«Торпедо» упустило победу над «Балтикой», «КАМАЗ» обыграл «Томь»

Лидер ФНЛ не смог воспользоваться осечкой «Оренбурга».

Московское «Торпедо» в гостевом матче девятого тура футбольной национальной лиги сыграло вничью с калининградской «Балтикой» - 1:1.

На гол защитника столичной команды Андрея Евдокимова на 32-й минуте игры хозяева поля ответили точным ударом Владислава Лазарева в компенсированное время второго тайма.

Таким образом, лидер ФНЛ «Торпедо» набрало 23 очка, а «Балтика» с 12 очками занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре, который пройдет 11 сентября «Балтика» проведет выездной матч с «Енисеем», а «Торпедо» примет «Факел».

Добавим, что в рамках шестого тура ФНЛ «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром-2» (0:0), а «КАМАЗ» обыграл «Томь» (2:1)

ФНЛ

9-й тул

«Балтика» (Калининград) - «Торпедо» (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Лазарев, 90+2 - Евдокимов, 32

«Факел» (Воронеж) - «Краснодар-2» (Краснодар) - 0:0

«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Томь» (Томск) - 2:1 (2:0)

Голы: Морозов, 6 Янушовский, 27 - Ставпец, 52

источник: «Советский спорт»
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