ЦСКА не может договориться с «Миланом» по трансферу Кастильехо

ЦСКА не достиг договоренности по трансферу испанского полузащитника «Милана» Саму Кастильехо, сообщает RT, ссылаясь на журналиста Даниэле Лонго.

По информации источника, армейский клуб согласен только на аренду с правом выкупа и уже получил согласие на переход от самого игрока.

Ранее сообщалось, что испанский игрок должен прибыть в Москву 7 сентября для завершения сделки с ЦСКА.

Напомним, Кастильехо защищает цвета «Милана» с августа 2018 года. За миланский клуб он отыграл 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 8 миллионов евро.