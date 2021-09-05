Панченко и Чупринов выиграли Евро по пляжному волейболу среди игроков не старше 18 лет

Владислав Панченко и Иван Чупринов стали чемпионами Европы по пляжному волейболу для игроков не старше 18 лет.
ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ🔥🔥🔥— VolleyballVFV (@volleyballvfv) September 5, 2021
В очередной раз наши ребята доказали, что на песке среди юниоров им нет равных🔝🔝🔝
Поздравляем Ивана Чупринова и Владислава Панченко🤗 pic.twitter.com/GjxgbdJYVT
В финальном матче россияне победили поляков Филипа Леджаву и Александра Чачоровски со счетом 2:0 (21:18, 21:17).
Наши волейболисты добыли золотые медали за 36 минут.