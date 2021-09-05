Аргентинских футболистов сняли с поля из-за непройденного карантина игроками из АПЛ

Футболисты сборной Аргентины покинули поле в гостевом матче отбора на чемпионат мира в Катаре, в котором начали играть с командой Бразилии.

По информации иностранных СМИ, матч остановил представитель Бразильского Национального агентства по санитарному надзору, которое утверждает, что игроки из английской премьер-лиги Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо не прошли карантин, связанный с пандемией коронавируса, и к тому же подали ложные сведения, утверждающие, что они не посещали Великобританию.

Отметим, что Мартинес, Ромеро, и Ло Чельсо вышли в стартовом составе сборной Аргентины.