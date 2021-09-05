Германия разгромила Армению, забив шесть безответных мячей

Сборная Германии одержала крупную победу над Арменией в домашнем матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе немецкой команды голами отметились Серж Гнабри (6-я и 15-я минуты), Марко Ройс (35), Тимо Вернер (45), Йонас Хофман (52) и Карим Адейеми (90+1).

После победы Германия набрала 12 очков в пяти встречах и вышла в лидеры группы J, обойдя в турнирной таблице Армению, в активе которой десять очков.

Добавим, что в следующем матче Германия на выезде сыграет против Исландии, а Армения на своем поле встретится с Лихтенштейном.

ЧМ-2022

Отборочный раунд

Группа J

5-й тур