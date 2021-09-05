Польша в гостях забила семь мячей Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2022

Сборная Польши нанесла крупное поражение команде Сан-Марино в выездном матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе польской команды голами отметились Роберт Левандовски (4-я и 21 минуты), Кароль Свидерски (16), Кароль Линетты (44) и Адам Букса (67, 90+2, 90+4), у хозяев поля точным ударом отличился Никола Нанни (48).

После этой победы Польша набрала десять очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы I. Сан-Марино, проиграв все пять матчей отборочного раунда, занимает последнее место.

В следующем туре Польша на своем поле сыграет против Англии, а Сан-Марино в гостях встретится с Андоррой.

ЧМ-2022

Отборочный раунд

Группа I

5-й тур