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05 сентября 23:55

Польша в гостях забила семь мячей Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2022

Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Серравалле и завершилась со счетом 7:1 в пользу польской команды.

Сборная Польши нанесла крупное поражение команде Сан-Марино в выездном матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе польской команды голами отметились Роберт Левандовски (4-я и 21 минуты), Кароль Свидерски (16), Кароль Линетты (44) и Адам Букса (67, 90+2, 90+4), у хозяев поля точным ударом отличился Никола Нанни (48).

После этой победы Польша набрала десять очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы I. Сан-Марино, проиграв все пять матчей отборочного раунда, занимает последнее место.

В следующем туре Польша на своем поле сыграет против Англии, а Сан-Марино в гостях встретится с Андоррой.

ЧМ-2022
Отборочный раунд
Группа I
5-й тур

Сан-Марино – Польша – 1:7 (0:4)

Голы: Левандовски, 4. Свидерски, 16. Левандовски, 21. Линетты, 44. Букса, 67. Букса, 90+2. Букса, 90+4. – Нанни, 48.

Сан-Марино: Бенедеттини, Росси (Томассини, 39), Фаббри (Конти, 66), Бролли (Чеволи, 46), Грандони, Муларони, Д»Аддарио, Голинуччи, Лунадеи, Нанни (Палацци, 73), Витайоли (Хирш, 46).

Польша: Шченсны (Скорупски, 46), Пухач (Залевски, 66), Гелик, Пионтковски, Кендзера, Линетти (Франковски, 79), Каминьски, Модер (Слиш, 46), Шиманьски, Швидерски, Левандовски (Букса, 46).

Предупреждения: Нанни (30), Томассини (40), Лунадеи (42), Муларони (57).

источник: «Советский спорт»
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