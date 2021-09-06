Камано не может вернуться в «Локомотив» из-за военного переворота в Гвинеи

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано и сборной Гвинеи не может вылететь из страны из-за военного переворота.

Нападающий должен был принять участие в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Марокко, но встреча была перенесена из-за политической обстановки в Гвинеи.

Напомним, что утром 5 сентября в Гвинее произошел военный переворот. Лидер повстанцев заявил об отмене конституции и закрытии границ государства.

Ближайший матч «Локомотив» проведет против самарских «Крыльев Советов». Встреча запланирована на 11 сентября. После шести туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию, набрав 12 очков.