Сборная Марокко эвакуирована из Гвинеи после военного переворота

Поступили хорошие новости из Гвинеи, поскольку сборная Марокко была успешно эвакуирована после вооруженного переворота перед отборочным матчем чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Football Italia.

Маракконцы прибыла в Гвинею вчера и провела одну тренировку, но сегодня утром оказалась в ловушке в отеле, а снаружи разразилась стрельба. Вооруженная группа устроила переворот, приостановила действие конституции, взяла в заложники президента и заблокировала все поездки в течение недели.

Отмечается, что теперь их успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, где их ждал самолет, чтобы отвезти их обратно в Марокко.

Отборочный матч чемпионата мира-2022, который был назначен на 6 сентября, был отменен из-за нестабильной политической ситуации в Гвинеи.