Сборная США упустила победу над Канадой в квалификации ЧМ-2022

Сборная США на своем поле разошлась миром с национальной командой Канады. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 55-й минуте открыл Бренден Ааронсон. Гости смогли отыграться спустя семь минут усилиями Кайла Ларина, голевой пас которому отдал футболист мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Таким образом, американцы с двумя очками располагаются на четвертой позиции отбора к ЧМ-2022. Канадцы с таким же количеством очков находятся на третьей строчке, имея лучшую разницу мячей.

В следующем матче Канада дома примет Сальвадор, а США сыграют на выезде с Сальвадором. Обе встречи состоятся 9 сентября.