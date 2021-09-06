Бывший игрок «Краснодара» Куэва принес победу Перу над Венесуэлой в квалификации ЧМ-2022

Сборная Перу на своем поле оказалась сильнее национальной команды Венесуэлы в квалификации чемпионата мира-2022. Матч завершился со счетом 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте забил бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва.
Таким образом, Перу с восемью очками расположился на седьмой позиции отбора к ЧМ-2022. Венесуэла находится на последней, десятой строчке, имея в своем активе четыре очка.
В следующем матче Перу сыграет в гостях с Бразилией, а Венесуэла отправится на выезд к Парагваю. Обе встречи состоятся 10 сентября.
источник: «Советский спорт»