Бывший игрок «Краснодара» Куэва принес победу Перу над Венесуэлой в квалификации ЧМ-2022

Сборная Перу на своем поле оказалась сильнее национальной команды Венесуэлы в квалификации чемпионата мира-2022. Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва.

Таким образом, Перу с восемью очками расположился на седьмой позиции отбора к ЧМ-2022. Венесуэла находится на последней, десятой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем матче Перу сыграет в гостях с Бразилией, а Венесуэла отправится на выезд к Парагваю. Обе встречи состоятся 10 сентября.