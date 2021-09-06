Алексей Березуцкий подвел итоги товарищеского матча с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с «Локомотивом» (1:2).

«На мой взгляд, «Локомотив» - отличный соперник для товарищеского матча, особенно для тех ребят, которые не участвуют в играх сборных. Хорошо двигались, кто-то играл не очень хорошо, а кто-то, наоборот, порадовал. В первую очередь, молодые ребята. Они хорошо сработались с командой и неплохо сыграли. Хороший матч.

Почему мы использовали трех центральных защитников? В первую очередь потому, что Георгий Щенников все еще поправляется. Точнее, полностью здоров, но 90 минут играть пока не может. Возможно, в следующей встрече мы сыграем с тремя центральными защитниками», - цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» примет у себя дома самарские «Крылья Советов».