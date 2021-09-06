Агент ван де Бека: Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» - это плохая новость

Гвидо Альберс, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, рассказал о позиции своего клиента в клубе после трансфера португальца Криштиану Роналду.

«Криштиану прибыл в пятницу. Мы поняли, что это плохие новости для нас. Погба играет слева, но переход Криштиану означает, что в полузащите будет добавится еще один игрок, а Поль покинет свою позицию.

У нас были переговоры с Сульшером и руководством клуба. Мы проявили инициативу и начали искать новую команду, остановившись в «Эвертоне».

Мы заявляли, что Донни - не только игрок Кубка лиги, Кубка Англии или еврокубков. Он приехал в Англию, чтобы играть в Премьер-лиге. Теперь мы лучше прояснили ситуацию с Сульшером. Я ожидаю, что Донни получит свой шанс», - цитирует агента Ziggo Sport.

Напомним, 24-летний футболист перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го. На прошедшем Евро-2020 игрок не принимал участия из-за травмы.