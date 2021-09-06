Джорджо Кьеллини о ничьей со Швейцарией: По качеству игры мы сыграли даже лучше, чем на Евро-2020

Защитник Италии Джорджо Кьеллини рассказал о ничьей со Швейцарией в отборочном раунде ЧМ-2022 (0:0).

«Мы играли хорошо, технично и агрессивно. Возможно, даже лучше, чем когда Швейцария потерпела поражение на Евро.

Нам немного не хватило, чтобы забить. Пора как можно скорее начать забивать. Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой. В ноябре мы сделаем еще один шаг вперед в Лиге Наций, а затем вернемся к квалификации на чемпионат мира», - передает слова Кьеллини RAI Sport.

Сборная Италии с 11 очками лидирует в группе C. Швейцария имеет 7 очков и занимает второе место.

В следующем матче итальянцы 8 сентября сыграют с Литвой, а швейцарцы встретятся с Северной Ирландией.