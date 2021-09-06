Леон Горецка: Именно таким мы представляли наш старт под руководством Флика

Полузащитник «Баварии» и Германии Леон Горецка прокомментировал крупную победу над Арменией (6:0) в отборочном цикле ЧМ-2022.

«Я считаю, что наш прессинг и контрпрессинг сегодня были на очень хорошем уровне. Меня не особо удивило то, как мы выглядели сегодня. Если посмотреть на имена в списке нашей команды, то такая игра вполне ожидаема.

Мы также должны выступить в матче с Исландией. Важно, чтобы мы постоянно показывали такой уровень игры.

Атмосфера на стадионе была необычной. Я чувствовал огромную радость на трибунах, и мы хотели отразить эту радость на поле. Я думаю, это сработало. Именно так мы представляли себе старт под руководством Ханси Флика», - цитирует Горецка пресс-служба УЕФА.

Сборная Германии имеет в активе 12 баллов и идет на первом месте в группе. Армения пребывает на втором месте с десятью баллами. Следующий матч немцы проведут против Исландии 8 сентября, а армяне примут дома Лихтенштейн.