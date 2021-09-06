Дест получил травму в матче отбора ЧМ-22 со сборной Канады

Серджиньо Дест, защитник «Барселоны» и США, получил травму в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против сборной Канады.
Дест вышел на поле в стартовом составе сборной США и был заменен на 44-й минуте, получив травму.
«Серджиньо диагностировали растяжение связок голеностопа. Мы не знаем, будет ли он доступен в следующем матче. Все будет зависеть от того, насколько серьезен ущерб», - цитирует слова главного тренера сборной США Грегга Берхальтера Goal.com.
Следующий матч сборная США проведет на выезде со сборной Гондураса. Матч состоится 9 сентября.
источник: Goal.com