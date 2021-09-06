«Локомотив» опубликовал официальное заявление по ситуации с Камано

Московский «Локомотив» опубликовал официальное заявление по поводу нападающего команды Франсуа Камано, который не может выехать из Гвинеи из-за государственного переворота, произошедшего в стране.

«Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», - говорится в заявлении красно-зеленых.

Напомним, что вооруженная группа устроила переворот в Гвинеи, приостановила действие конституции, взяла в заложники президента и заблокировала все поездки в течение недели.

Отборочный матч чемпионата мира-2022, который был назначен на 6 сентября, был отменен из-за нестабильной политической ситуации в Гвинеи.