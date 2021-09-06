Марио Гетце продлил контракт с ПСВ

ПСВ на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Марио Гетце.
29-летний немец подписал контракт до лета 2024 года. Предыдущее соглашение истекло в конце сезона 2021/22.
С момента присоединения к ПСВ 6 октября 2020 года Марио сыграл за клуб из Эйндховена 35 матчей, забив 10 голов и отдав 10 передач. В текущем сезоне Гетце провел шесть матчей и забил три гола при одной голевой передаче. Гетце пришел в ПСВ свободным агентом из «Боруссии Дортмунд». Действующая трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
источник: ФК «ПСВ Эйндховен»