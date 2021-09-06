«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Рейнджерс» Морелоса

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении форварда шотландского «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелоса. Об этом сообщает todofichajes.

По информации источника, 25-летний колумбиец был близок к переходу в «Порту», однако в итоге переговоры с португальским клубом сорвались. Теперь у футболиста остается лишь два варианта: «Зенит» и «Бешикташ». Отмечается, что Морелос желает сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» запрашивает за своего футболиста 15 млн евро.

Действующее соглашение нападающего рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Альфредо провел за «Глазго» семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Морелос перешел в «Рейнджерс» из шведского ХИКа в июле 2017 года за 1,2 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 189 матчей, забил 97 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе «Глазго» он стал чемпионом Шотландии.