Неймар получает в «ПСЖ» дополнительно 6,5 миллионов евро за пунктуальность и дружелюбность

Газета Marca рассказала о деталях контракта Неймара с «Пари-Сен-Жермен». В частности, был раскрыт пункт, по которому бразилец должен вести себя вежливо и дружелюбно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с болельщиками. За это нападающий получает дополнительно 6,5 миллионов евро в год.

Условия контракта также включают запрет на публичную критику решений клуба и обязательство здороваться с болельщиками до и после матча. Кроме того, Неймар должен избегать негативных высказываний в адрес сотрудников «ПСЖ» и его болельщиков.

Напомним, 8 мая Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. Бразилец перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в его контракте в качестве компенсации.

За все время выступления в «ПСЖ» бразилец провел 117 матчей, в которых забил 87 голов и отдал 52 голевые передачи. Напомним, что больше матчей Неймар провел лишь за родной «Сантос» (134) и испанскую «Барселону» (186).