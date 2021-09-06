Владимир Познер: Сомневаюсь, что с такой игрой сборная России пробьется на ЧМ-22

Журналист и ведущий Владимир Познер прокомментировал «СЭ» результаты двух последних матчей сборной России в отборе группы H ЧМ-2022 против Хорватии (0:0) и Кипра (2:0).

«Победа над откровенно слабой кипрской командой была и предсказуемой, и невыразительной. Глядя на эту игру, я сомневался, что сборная России займет первое место в своей группе. Более того, были опасения, что она вообще может не выйти в финальную стадию чемпионата мира.

Если это произойдет, то Карпин будет виноват: он может работать только с тем материалом, который производится, а его мало производят, так как массового детско-юношеского футбола нет», - сказал «СЭ» Познер.

Сборная России лидирует в группе H с десятью очками в пяти матчах. Мальта находится на пятом месте с четырьмя очками.

Матч Россия - Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало встречи в 21:45 мск.