Федор Смолов признан лучшим игроком «Локомотива» в августе

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признан лучшим игроком команды в августе, сообщает пресс-служба клуба. За него проголосовали 21 318 поклонников (41,4 процента).
31-летний россиянин на старте сезона 2021/22 забил 6 голов в 6 матчах.
Второе место занял полузащитник Рифат Жемалетдинов - 9168 голосов (17,8 процента). Замыкает тройку лидеров защитник Тин Едвай - 7170 голосов (13,9 процента).
Ранее Смолов признавался лучшим игроком РПЛ в июле-августе. Форвард вернулся в сборную России в сентябрьских матчах, в которых смог отдать две голевые передачи в последней встрече против Кипра.
источник: «Советский спорт»