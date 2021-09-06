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06 сентября 11:40
автор: Александр Бойченко

Федор Смолов признан лучшим игроком «Локомотива» в августе

Форвард опередил в голосовании Рифата Жемалетдинова.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признан лучшим игроком команды в августе, сообщает пресс-служба клуба. За него проголосовали 21 318 поклонников (41,4 процента).

31-летний россиянин на старте сезона 2021/22 забил 6 голов в 6 матчах.

Второе место занял полузащитник Рифат Жемалетдинов - 9168 голосов (17,8 процента). Замыкает тройку лидеров защитник Тин Едвай - 7170 голосов (13,9 процента).

Ранее Смолов признавался лучшим игроком РПЛ в июле-августе. Форвард вернулся в сборную России в сентябрьских матчах, в которых смог отдать две голевые передачи в последней встрече против Кипра.

источник: «Советский спорт»
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