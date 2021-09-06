«Ростов» планирует взять в аренду полузащитника «Бенфики» Габриэла

Полузащитник португальской «Бенфики» Габриэл Пирес может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, российский клуб заинтересован в аренде 27-летнего бразильского футболиста. Отмечается, что завершить сделку будет непросто, так как переговоры между сторонами еще не окончены, а летнее трансферное окно в России закрывается уже завтра, 7 сентября.

Действующее соглашение Пиреса рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.

Напомним, что Габриэл перешел в «Бенфику» из испанского «Леганеса» в августе 2018 года за 9,6 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 100 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. В составе лиссабонской команды бразилец стал чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.