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06 сентября 12:00
автор: Александр Бойченко

Дмитрий Селюк: Я готов вывести Камано из Гвинеи, если «Локомотив» обратится ко мне!

Игрок «Локомотива» не может вернуться в Москву из-за вооруженного конфликта в Гвинее.

Агент Дмитрий Селюк рассказал о ситуации с нападающим «Локомотива» Франсуа Камано, который не может вернуться в Москву из-за вооруженного переворота в Гвинее.

«У меня были похожие ситуации. Конечно, не было военного переворота, действия происходили в Кот-д'Ивуаре. А в Африке закрыть границы практически невозможно, поэтому всегда можно найти выход. Например, одно время была закрыта Нигерия, некоторые ребята перебрались на автобусе в Бенин и улетели оттуда. Если я сейчас скажу, где и кто пересек границу, это будет не совсем этично. Я уверен, что эту проблему можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь «Локомотиву» и Франсуа. Скажу так, если ко мне обратится «Локомотив» - я заберу Камано из Гвинеи!», - передает слова Селюка «Чемпионат».

Камано играет за «Локомотив» с августа 2020 года. В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за клуб шесть матчей на различных турнирах, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Гвинеи на его счету 36 матчей, в которых забил шесть голов.

источник: Чемпионат.com
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