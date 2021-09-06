Эмиль Бохинен: Надеюсь, после этого сезона меня начнут узнавать в лицо

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился впечатлениями от жизни в Москве.

Ранее футболист выступал за норвежский клуб «Стабек».

«Меня удивляет притяжение Москвы. Это очень большой город. Я приехал из маленькой страны - в Осло проживает 500 тысяч человек. Так что меня это до сих пор удивляет. Как часто меня узнают? Я ношу маску, поэтому не часто. Надеюсь, в этом сезоне больше людей узнают, кто я», - сказал Бохинен в интервью пресс-службе армейцев.

Норвежец перебрался из «Стабека» в ЦСКА в прошлом сезоне за 1,50 миллиона евро. За основной состав армейцев полузащитник провел восемь матчей, в которых забил один мяч.