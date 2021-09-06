Александр Точилин о матче Бразилия - Аргентина: У полиции было время до матча, чтобы разобраться

Главный тренер «Кубани» Александр Точилин прокомментировал отмену отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

«Произошедшее - вопиющий случай. Перед игрой у полиции было достаточно времени, чтобы разобраться с нарушителями карантина. Я не участник событий, мне сложно сказать, что побудило их действовать, когда игра уже началась. Но это резонанс и, конечно, неоднозначная ситуация», - цитирует Точилина Газета.ru.

5 сентября матч Бразилия - Аргентина был прерван из-за появления на поле полиции. После этого аргентинцы в полном составе покинули поле.