Бородюк стал лучшим тренером месяца в ФНЛ

Пресс-служба ФНЛ объявила Александра Бородюка из московского «Торпедо» лучшим тренером лиги за август.
В прошедшем месяце московская команда под руководством российского специалиста победили в четырех матчах из четырех. Александр получил 38,7% голосов.
За ним расположился Марцел Личка («Оренбург», 21,5%), а тройку луучших замкнул Владимир Клонцак (КАМАЗ, 16,8%).
Александр Бородюк – лучший тренер Олимп-ФНЛ в августе! 🌟— ФНЛ (@FNLeague) September 6, 2021
Главный тренер «Торпедо» стал лучшим и по версии лиги, и по версии болельщиков 🔝
В августе его команда выиграла четыре матча из четырех! 🔥
Поздравляем Александра Генриховича! 👏🏻 pic.twitter.com/HklhFX9Zf1