Посольство России в Гвинее прокомментировало ситуацию с Камано

Посольство России в Гвинее прокомментировало «СЭ» ситуацию с невозможностью отъезда нападающего «Локомотива» Франсуа Камано из Гвинеи, куда он ранее отправлялся для участия в отборочных матчах ЧМ-2022.

«Ни футболист, ни его представители не обращались к нам. На данный момент воздушное сообщение с Конакри приостановлено», - сказали «СЭ» в посольстве.

Ранее, 5 сентября, вооруженные группы захватили президента Гвинеи Альфа Конде. Повстанцы объявили о закрытии границ государства и отмене Конституции.

Камано играет за «Локомотив» с августа 2020 года. В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за клуб шесть матчей на различных турнирах, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Гвинеи на его счету 36 матчей, в которых забил шесть голов.