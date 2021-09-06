Франсуа Камано: Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о ситуации в Гвинеи после военного переворота. Футболист не может покинуть страну и вернуться в расположение клуба.

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке», - приводит слова Камано «СЭ».

Напомним, что вооруженная группа устроила переворот в Гвинеи, приостановила действие конституции, взяла в заложники президента и заблокировала все поездки в течение недели.

Отборочный матч чемпионата мира-2022, который был назначен на 6 сентября, был отменен из-за нестабильной политической ситуации в Гвинеи.