Профессор ВШЭ Филатова: Камано могут вывезти в другую страну, из которой он сможет улететь в Россию

Профессор исторических наук в Высшей школе экономики Ирина Филатова заявил, что нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано по закону может покинуть Гвинею и перебраться в соседнюю страну.

«То, что в Африке невозможно закрыть границы государства – абсолютная правда. Камано могут спокойно вывезти в соседнюю страну, из которой он сможет улететь в Россию. Но если Франсуа находится в столице, и она действительно контролируется военными, самое трудное – уехать из нее», - приводит слова Филатовой «Чемпионат».

Напомним, что вооруженная группа устроила переворот в Гвинеи, приостановила действие конституции, взяла в заложники президента и заблокировала все поездки в течение недели.

Отборочный матч чемпионата мира-2022, который был назначен на 6 сентября, был отменен из-за нестабильной политической ситуации в Гвинеи.