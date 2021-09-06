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06 сентября 13:35
автор: Александр Бойченко

Роналду назвал лучшего футболиста в мире

Португалец в минувшее летнее трансферное окно перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Известный британский журналист Пирс Морган рассказал о разговоре с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я спросил Криштиану:« Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл? » Был час ночи. Мы сидели на освещенной свечами террасе его любимого ресторана в Турине, когда он играл за «Ювентус».

Пришло время для большого вопроса. «Месси», - решительно ответил он. «Правда?» - спросил я, удивленный тем, что он назвал своего главного соперника. Роналду подтвердил: «Он лучший, против кого я играл. Но Пирс, ты задаешь мне неправильный вопрос. «Я спросил: «Хорошо, какой из них правильный? »Криштиану сказал: «Вы должны спросить, кто лучший футболист». «Думаю, я знаю ответ», - ответил я, смеясь. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Роналду считает себя лучшим, кто когда-либо играл в футбол. И я согласен с ним», - написал Морган в своей колонке в Daily Mail.

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

источник: The Daily Mail
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