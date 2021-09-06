Аке и Гакпо не примут участия в матче против Турции

Игроки сборной Нидерландов Натан Аке и Коди Гакпо не смогут сыграть в отборочном раунде ЧМ-2022 против Турции, сообщает пресс-служба команды.
Гакпо пропустит игру из-за травмы, полученной в матче против Черногории. Аке решил покинуть расположение сборной по личным причинам.
Сборная Нидерландов сыграет принципиальный матч против Турции в рамках отбора к ЧМ-22. На данный момент у Турции 11 очков в активе и первое место в группе G. «Оранжевые» отстают на одно очко, занимая второе место вместе со сборной Норвегии. Предыдущий очный матч со скандинавами завершился вничью 1:1.
источник: Королевский футбольный союз Нидерландов