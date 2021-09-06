Роман Терюшков: «Химки» сделали предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков в беседе с «СЭ» сообщил, что «Химки» сделали «Спартаку» предложение о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.

«Мы ожидаем реакции «Спартака» на наше предложение. Думаю, получим сегодня. Сделано официальное предложение «красно-белым». Резиуан был лидером «Химок». Готовы продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», - сказал «СЭ» Терюшков.

Отметим, что минувший чемпионат РПЛ Резиуан проводил в «Химках» на правах аренды. За основной состав подмосковной команды полузащитник провел 18 игр, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне Мирзов провел за «красно-белых» шесть матчей. Полузащитник не смог отметиться результативными действиями.