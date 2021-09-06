Витория получил доверие от «Спартака» на дальнейшую работу в клубе

Главный тренер «Спартака» Руй Витория получил вотум доверия от руководства столичного клуба, сообщает A Bola.

По словам источника, португальский специалист провел встречу с правлением «Спартака», на которой развеялись сомнения в его дальнейшей работе в клубе. Особое внимание на встрече было уделено восстановлению положения «красно-белых» в турнирной таблице.

Добавим, что Витория возглавил «Спартак» с начала текущего сезона. Под его руководством «красно-белые» не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв в третьем квалификационном раунде «Бенфике» (4:0), и набрали лишь семь очков в шести матчах российской премьер-лиги, с такими показателями «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице.