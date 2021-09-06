Экс-игрок сборной Франции Адамс скончался после 39 лет в коме

Бывший футболист сборной Франции и «ПСЖ» Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет.

Как сообщает SPORTbible, он был объявлен мертвым 6 сентября в университетской больнице Нима. Напомним, что Адамс провел 39 лет в коме. Это случилось после ошибки анестезиолога во время плановой операции футболиста на колене в больнице Лиона.

Отмечается, что Анестезиолог случайно перепутал дозу. Одна из трубок перестала вентилировать легкие. Дыхание Адамса было затруднено, сердце игрока остановилось. В тот день по всей Франции была забастовка врачей, многие медики не вышли на работу. Адамс к моменту операции завершил карьеру футболиста. Его супруга отказалась от эвтаназии.

Добавим, что Жан-Пьер играл на позиции центрального защитника. В его активе 22 матча за сборную Франции.