Буффон - об участии на ЧМ-22: Я просто хочу быть счастливым

43-летний голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, мечтает ли он сыграть в шестом чемпионате мира со сборной Италии.

«Я не стремлюсь к чему-то конкретному. Я просто хочу быть счастливым. Пока мое тело и голова позволяют, я буду играть с большим удовольствием и энтузиазмом. Сейчас я не думаю об уходе на пенсию и понимаю, что я важный человек для «Пармы», фанаты доверяют мне свои мечты и надежды.

Если позвонит Манчини, посмотрим. Тренер не ошибался, последний раз мы с ним разговаривали два-три года назад. Я не хочу создавать ненужное напряжение», - цитирует Буффона football-italia.

Напомним, что Буффон является чемпионом мира со сборной Италии в 2016 году. Итальянец признавался двенадцатикратным лучшим голкипером года в Италии. В 2017 году Буффон становился лучшим игроком Италии.

Добавим, что Джанлуиджи уже выступал за «Парму» с 1995 по 2001 годы. Буффон выиграл с командой Кубок УЕФА. Карьеру он продолжил в «Ювентусе».