В Катаре откроют шестой стадион чемпионата мира

В Катаре откроется шестой стадион, построенный к ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Высшего комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года. Церемония открытия арены «Аль-Тумама» состоится 22 октября.

Стадион вмещает 40 тысяч зрителей и примет игры группового этапа ЧМ-2022, а также плей-офф, в том числе четвертьфинал. Отмечается, что оформление арены напоминает традиционный арабский головной убор. Его архитектором был Ибрагим М. Джайда.

Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальном турнире примут участие 32 сборные.