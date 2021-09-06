«Тоттенхэм» накажет Ло Чельсо, Санчеса и Ромеро за нарушение карантина в сборных

«Тоттенхэм» оштрафует трех своих игроков из Южной Америки, которые не выполнили директиву, запрещающую игрокам возвращаться домой во время перерыва в международных матчах.

Речь идет об аргентинцах Джовани Ло Чельсо и Кристиане Ромеро, а также колумбийце Давинсоне Санчесе. Трое проигнорировали приказ клуба.

Ло Чельсо и Ромеро вышли в стартовом составе сборной Аргентины в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, но игра вскоре была остановлена местными чиновниками здравоохранения, которые штурмовали поле в Сан-Паулу. В итоге матч так и не был доигран.

Всех трех футболистов ожидает суровое наказание вплоть до трех матчей дисквалификации. Игроки будут помещены на карантин по приезде в Великобританию.