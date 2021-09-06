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06 сентября 15:55
автор: Александр Бойченко

Валерий Баринов: Отсутствие Камано ничего хорошего «Локомотиву» не принесет

Франсуа Камано не может выехать из Гвинеи из-за государственного переворота.

Валерий Баринов, актер и фанат московского «Локомотива», поделился своим мнением о ситуации вокруг нападающего железнодорожников Франсуа Камано, который не может покинуть Гвинею из-за государственного переворота.

«Жалко, конечно, что его нет. Он нужен и полезен, игрок первого состава. Его отсутствие не принесет нам ничего хорошего. Чем здесь может помочь клуб? Отправить туда отряд железнодорожников или болельщиков с автоматами? Такие ситуации всегда очень сложные.

У команды есть на кого его заменить. Но его будет не хватать. В этом сезоне он начал очень хорошо играть. Сначала он болтался и не понимал, что делает и зачем, а теперь начал играть - жаль, что его нет», - сказал Баринов «Газете.Ru».

Камано играет за «Локомотив» с августа 2020 года. В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за клуб шесть матчей на различных турнирах, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Гвинеи на его счету 36 матчей, в которых забил шесть голов.

источник: «Газета.Ru»
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