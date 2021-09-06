Николай Наумов: Есть все предпосылки для крупной победы сборной России над командой Мальты

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче сборной России с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Будет хороший и интересный матч, думаю, мы обыграем Мальту с разницей в три мяча, не меньше. Есть все предпосылки для крупной победы. Была ничья с хорватами – да, не выиграли, но и не уступили. Был хороший результат с Кипром. Да, в последние минуты неудачно сыграли, но в целом, выглядели неплохо. Потом, появилась какая-то сыгранность, и к третьему матчу ее будет видно», - цитирует специалиста «Газета.Ru».

Напомним, что после пяти туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Идущие вторыми хорваты имеют в своем активе те же 10 очков, но уступают российской команде по дополнительным показателям. Сборная Мальты занимает пятое место, набрав четыре очка.

Матч пройдет 7 сентября. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.