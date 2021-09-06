Булыкин прокомментировал ситуацию вокруг Камано

Бывший советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию вокруг форварда железнодорожников Франсуа Камано, который не может покинуть Гвинею из-за государственного переворота.

«Это дипломатическая история. Клуб свяжется по дипломатическим каналам и разрешит эту ситуацию. А там - уже так, как позволят законы этой страны. Конечно, есть игроки, которые могут заменить его в следующих матчах. Тем более что сейчас играют сборные. А как разрешится ситуация, мы узнаем через несколько дней», - сказал «Газете.Ru» экс-форвард железнодорожников.

В связи с этим матч между сборными Гвинеи и Марокко, который должен был состояться 6 сентября, перенесен на неопределенный срок.

Камано играет за «Локомотив» с августа 2020 года. В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за клуб шесть матчей на различных турнирах, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Гвинеи на его счету 36 матчей, в которых забил шесть голов.