Серхио Агуэро: в «Ман Сити» игроки приезжают за полтора часа до тренировки, в «Барсе» - за полчаса

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил тренировочный подход своей новой команды с «Манчестер Сити», за который он играл с 2011 по 2021 год.

«Мы приезжали в «Сити» за полтора часа до тренировки, а здесь все приходят за тридцать минут. Я пытался прийти по крайней мере за час до тренировки в тренажерный зал, но там никого не было, все было закрыто, черт возьми», - сказал Агуэро во время стрима на Twitch.

Агуэро переехал в «Барселону» в июле этого года. В каталонский клуб футболист перешел в качестве свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит старт нового сезона из-за травмы. Во время медицинского осмотра новичка из Аргентины выявлена серьезная травма связки голеностопа.